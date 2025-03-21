Єврокомісія виплатила Україні додатковий транш на 1 млрд євро

Єврокомісія виплатила Україні ще 1 млрд євро в рамках кредиту від G7, який погашатиметься та обслуговуватиметься за рахунок надходжень від заморожених російських активів.
Про це повідомляється на сайті ЄК у четвер, 20 березня.
«Сьогодні Єврокомісія виплатила додатковий транш на 1 млрд євро в рамках її виняткової макрофінансової кредитної допомоги для України, яка має виплачуватись за рахунок надходжень від заморожених до ЄС державних російських активів», – йдеться у повідомленні.
У Єврокомісії нагадали, що загальний внесок ЄС за цією програмою допомоги для України становить 18,1 млрд євро, а її загальний обсяг становить приблизно 45 млрд євро.
З поточною виплатою загальний обсяг позик, наданих Єврокомісією Україні в рамках цього макрофіну, з початку року сягнув 4 млрд євро.
У комісії додали, що готові передати решту коштів макрофінансової допомоги відповідно до потреб України, як до того закликали європейські лідери на спеціальній європейській раді на початку березня.
Глава Кабміну Денис Шмигаль у себе в Telegram написав про те, що гроші спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.
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