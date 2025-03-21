Українцям нагадали, хто повинен подати декларацію про доходи

В Україні триває кампанія декларування доходів громадян за 2024 рік. Подати декларацію потрібно до 1 травня, якщо ви отримували іноземні доходи, кошти від оренди чи спадщину від далеких родичів.
Про це повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Декларацію про доходи мають подати громадяни, які отримали доходи, що підлягають декларуванню, зокрема:
Граничний терміни подання декларацій — до 1 травня 2025 року. До цього терміну декларації мають подати:
Однак у разі відсутності довідки від компетентних органів інших держав та інших документів про отримані іноземні доходи можна подати заяву до податкової щодо перенесення терміну подання декларації про доходи до 31 грудня.
Крім того, граничні терміни подання декларацій наступні:
Варто зазначити, що дотримання строків подання декларацій допоможе уникнути штрафів та забезпечить своєчасне повернення з бюджету податкової знижки.
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