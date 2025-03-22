Естонія більше не визнаватиме небіометричні закордонні паспорти, видані рф

Естонія з 31 березня більше не визнаватиме небіометричні закордонні паспорти, видані російською федерацією.

Про це повідомляється на сайті естонського Міністерства закордонних справ, передає Укрінформ.

«Особи, які мають дозвіл на проживання в Естонії або іншій країні-члені Європейського Союзу і наразі користуються небіометричним російським паспортом, мають час до 30 вересня 2025 року, щоб подати заяву на отримання біометричного паспорта», - йдеться у заяві.

У МЗС Естонії наголосили, що небіометричні закордонні паспорти, які видаються росією, не відповідають рекомендаціям Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) і становлять різні ризики для безпеки.

Вони, зокрема, не містять електронних носіїв інформації, через що неможливо порівняти персональні дані власника паспорта з даними на мікрочипі.

Крім того наголошується, що на відміну від російського біометричного паспорта орган, який видав небіометричний паспорт, не може бути легко ідентифікований. Це ускладнює ідентифікацію невизнаних документів, наприклад, виданих на окупованих територіях.

російські паспорти, в тому числі біометричні, видані в невизнаних регіонах, не приймаються країнами Шенгенської зони як дійсні проїзні документи.