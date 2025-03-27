ЄК: Виведення російських військ з України буде однією з головних умов для скасування санкцій ЄС проти росії

У Європейській комісії наголосили, що виведення всіх російських військ з України буде однією з головних умов для скасування або зміни санкцій ЄС щодо держави-агресора росії.

Про це повідомляє Reuters.

Так, у вівторок Сполучені Штати уклали окремі угоди з Україною та росією про припинення атак на морі та проти енергетичних об'єктів, при цьому Вашингтон погодився наполягати на скасуванні деяких санкцій проти москви.

ЄС не був запрошений на ці переговори. Комісія заявила, що ЄС вітає угоду між Вашингтоном і Києвом.

"Припинення російської неспровокованої і невиправданої агресії в Україні та безумовне виведення всіх російських збройних сил з усієї території України було б однією з головних передумов для зміни або скасування санкцій", – йдеться в заяві речниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Анітти Гіппер.

У вівторок росія заявила, що Сполучені Штати погодилися допомогти їй зняти низку західних санкцій і обмежень на постачання продовольства, добрив і судноплавних компаній як передумови для укладення угоди про морську безпеку в Чорному морі.

Дипломати повідомили Reuters, що більшість обмежень, перелічених кремлем, стосуються санкцій та обмежень Європейського Союзу.

Комісія додала, що блок не має санкцій, спрямованих на сільськогосподарські товари, але має "заборонні тарифи" на зернові продукти, що імпортуються з росії та білорусі, які набули чинності 1 липня.

Подальші тарифи на інші сільськогосподарські товари, а також на деякі добрива все ще обговорюються.

Наприкінці січня та на початку цього місяця країни Європейського Союзу продовжили дію двох пакетів санкцій проти росії ще на шість місяців. Будь-які зміни до санкцій вимагають одностайності серед 27 країн-членів ЄС.

"Тепер росія повинна продемонструвати справжню політичну волю до припинення своєї незаконної і неспровокованої агресивної війни. Досвід показує, що про росію треба судити за її діями, а не за її словами", – додала Гіппер.