Держдеп перебере на себе частину функцій USAID до початку липня

Державний департамент США оголосив про долю USAID, який в рамках реорганізації чекає на фактичний розпуск. Відомство перебере на себе частину функцій Агентства до початку липня, а "непріоритетні" програми будуть закриті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Зауважується, що американське зовнішньополітичне відомство та Державний департамент та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 28 березня повідомили Конгрес "про свій намір здійснити реорганізацію, яка передбачала б передати певні функції USAID Департаменту до 1 липня 2025 року та припинити виконання решти функцій USAID, які не відповідають пріоритетам адміністрації".

У заяві для преси державний секретар США Марко Рубіо розповів про реалізацію програми допомоги іноземним державам "Спочатку Америки".

В ній зазначалося, що "правильно надана іноземна допомога може просувати наші національні інтереси, захистити наші кордони та зміцнити наше партнерство з ключовими союзниками".

"На жаль, USAID давно відійшов від своєї початкової місії. Як наслідок, прибутки були надто малими, а витрати - надто високими", - йдеться у заяві Рубіо.

За його словами, завдяки президенту США Дональду Трампу "ця хибна та фінансово безвідповідальна епоха закінчилася".

"Ми переорієнтовуємо наші програми допомоги іноземним державам, щоб вони безпосередньо узгоджувалися з тим, що є найкращим для Сполучених Штатів і наших громадян", - розповів американський чиновник.

Він також запевнив, що Штати продовжать важливі програми порятунку життя, та робитимуть "стратегічні інвестиції, які зміцнюють наших партнерів і нашу країну".