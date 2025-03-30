МО України нагадали військовослужбовцям, як отримати статус УБД

У Міністерстві оборони України надали поради військовослужбовцям, як отримати статус учасника бойових дій (УБД).

Як передає Укрінформ, на сайті Міноборони ідеться, що військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, які брали або беруть участь у бойових діях, мають право на отримання статусу УБД. Цей статус гарантує державні пільги і соціальні гарантії.

"Отримати статус учасника бойових дій можна двома шляхами. Перший – автоматично через Єдиний державний реєстр ветеранів війни, куди уповноважені особи військових частин зобов’язані внести відповідні відомості упродовж п’яти днів з моменту початку виконання бойового завдання. Другий – шляхом подання документів особисто до однієї з 21 комісії Міністерства оборони, які займаються розглядом таких матеріалів", – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Для самостійного звернення необхідно подати:

заяву за встановленою формою;

дві фотокартки 3×4 на матовому папері;

документи, що підтверджують участь у бойових діях.

Заява надсилається поштою до комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина. Якщо заявник не має оригіналів необхідних документів, комісія може самостійно витребувати їх у межах міжвідомчої взаємодії.

Дані, внесені до Єдиного реєстру ветеранів війни, обробляються автоматично в режимі реального часу.

Комісії ухвалюють рішення упродовж одного місяця з дня отримання заяви.

Надання статусу УБД може бути відхилене у таких випадках:

відсутність правових підстав або необхідних документів;

подання недостовірної інформації;

наявність обвинувального вироку суду за умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин під час бойових дій.

Рішення комісії можна оскаржити у судовому порядку. Якщо причини відмови усунуті, заявник може подати документи повторно.

Якщо посвідчення УБД втрачено, чинні військовослужбовці подають рапорт до командира підрозділу. Звільнені з військової служби – заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації.

Відновлення документа можливе лише після подання заяви до Національної поліції про втрату посвідчення та публікації оголошення про його недійсність у друкованих медіа.

"Військовослужбовці, які потрапили у полон або були визнані зниклими безвісти, також мають право на отримання статусу УБД, за винятком тих, хто добровільно здався в полон або дезертирував. Документи для них подають командири військових частин", – пояснив Мельник.

Детальна інформація про процедуру оформлення статусу УБД, контактні дані комісій, а також зразки заяв доступні на сайті social.mil.gov.ua.

Повний перелік категорій осіб, які належать до учасників бойових дій, міститься у Законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зауважили в Міноборони.