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Україна планує створити фінансовий буфер в розмірі 10,1 млрд доларів

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Україна планує створити фінансовий буфер в розмірі 10,1 млрд доларів на випадок негативного сценарію. А також розділить на три частини зовнішнє фінансування від країн G7 за механізмом ERA, яке виділяють коштом заморожених російських активів.

Про це йдеться у матеріалах оновленої програми розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

У документі сказано, що органи влади взяли на себе певні зобов’язання.

"Одну частину виділять на бюджетне фінансування поточного року, іншу – на попереднє фінансування дефіциту майбутнього року, а третя частина становитиме умовне фінансування для негативного сценарію", – зазначають представники МВФ.

Крім того, в програму закладають отримання за механізмом ERA 44,1 млрд доларів у період до першого кварталу 2027 року (включно, це останній квартал дії програми EFF) за загального оголошеного його обсягу 50 млрд доларів. З цієї суми торік отримали 1 млрд доларів, а цього року буде 39,4 млрд доларів, наступного – 2,4 млрд доларів і 2027 – 1,3 млрд доларів.

Також у базовому сценарії передбачається, що з отриманих цього року коштів 8,4 млрд доларів розглядатимуть як авансове фінансування дефіциту бюджету наступних років: 8,1 млрд доларів використають у 2026 році та ще 0,3 млрд доларів у першому кварталі 2027 році.

Що ж до фінансового буфера на випадок негативного сценарію, то на його формування спрямують 9,1 млрд доларів з надходжень від ERA цього року та мільярд доларів – від надходжень наступного року.

Разом з тим оновлена програма передбачає таке: за базового сценарію, за якого війна завершиться наприкінці цього року, зовнішнє фінансування для покриття дефіциту необхідно цього року буде в розмірі 39,8 млрд доларів, наступного – 20 млрд доларів, у першому кварталі 2027 року – 3,1 млрд доларів.

А за негативного сценарію, у якому війна триватиме до середини 2026 року, а шоки очікуються вже у другому кварталі поточного, зовнішнє фінансування для покриття дефіциту необхідно цього року буде в розмірі 48,8 млрд доларів, наступного – 21 млрд доларів, у першому кварталі 2027 року – 7,1 млрд доларів.

"Щоб запровадити розумне управління потоками ERA, влада покладатиметься на положення Бюджетного кодексу України щодо: (i) виділення достатніх ресурсів для попереднього фінансування та резервів та дотримання лімітів видатків, встановлених у бюджеті на 2025 рік. Ще влада зобов’язалася переглядати будь-які категорії видатків, якщо це необхідно, лише після консультації з персоналом Фонду", – пояснили представники МВФ.

МВФ
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