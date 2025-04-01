Вloomberg: Доларові облігації України рекордно впали

Доларові облігації України 31 березня впали до найнижчого рівня за чотири місяці після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував російського колегу володимира путіна, послабивши очікування швидкої угоди про припинення вогню.

Про це пише Вloomberg.

За даними агентства, облігації України показали найгірші результати в індексах з фіксованим доходом ринків, що розвиваються. Ціна доларової облігації суверена з погашенням у 2034 році впала майже на 2 центи до рівня нижче 53 центів за долар. Минулого місяця борг торгувався за ціною понад 61 цент на тлі оптимізму щодо того, що Трамп зможе швидко вирішити конфлікт.

Трамп заявив, що він "дуже злий" на путіна, який не підписав мирну угоду, яку підтримує США та Україна, пригрозивши ввести "вторинні мита" для покупців нафти рф, якщо російський лідер відмовиться від запропонованого припинення вогню.

"Схоже, це результат поєднання кількох факторів: люди йдуть на високий ризик через невизначену глобальну обстановку, а також, можливо, більш реалістичну оцінку перспектив мирної угоди", — пояснив Тімоті Еш, старший суверенний стратег з ринків, що розвиваються в RBC Bluebay.

Ціна облігацій України різко зросла після перемоги Трампа на виборах на тлі очікувань, що лідер США швидко покладе край конфлікту. Однак оптимізм щодо цього пішов на спад на початку лютого, оскільки інвестори запитують, яку мирну угоду Україна в кінцевому підсумку отримає. Їх також цікавить, чи продовжить країна отримувати допомогу від США.