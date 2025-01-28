Вloomberg: Ф'ючерси на каву сорту арабіка зросли до нового рекорду

Ф'ючерси на каву сорту арабіка зросли до нового рекорду і зросли на 2,3% після короткочасної загрози запровадження мит США проти Колумбії. Ця ситуація додала невизначеності на ринку, що вже стикається з обмеженням глобальних поставок.
Про це пише Вloomberg.
На вихідних президент США Дональд Трамп наказав адміністрації ввести мита та санкції проти Колумбії через відмову прийняти два військові літаки з депортованими мігрантами. Проте пізніше Білий дім повідомив, що ці заходи будуть відкладені після досягнення угоди щодо повернення депортованих.
Хоча загроза виявилася короткочасною, вона посилила побоювання щодо перспектив поставок кави. Колумбія, яка є третім за величиною виробником кави у світі та другим за обсягами вирощування сорту арабіки, постачає щонайменше 40% своєї кави до США, які є її найбільшим ринком.
Вloomberg пише, що на тлі цієї ситуації ф'ючерси на каву арабіку в Нью-Йорку зросли на 2,3% у понеділок, піднявшись більш ніж на 80% у порівнянні з минулим роком.
На зростання цін впливають слабкі врожаї у великих виробників, таких як Бразилія та В’єтнам. Міністерство сільського господарства США прогнозує, що глобальні запаси кави в сезоні 2024–2025 років впадуть до найнижчого рівня за останні 25 років.
Аналітик Marex Group Стів Поллард зазначив, що загроза мит може вплинути на всіх виробників кави в Латинській Америці. Якщо такі мита будуть застосовані, це підвищить роздрібні ціни на каву в США та змусить перенаправити поставки кавових зерен преміум-класу з Колумбії до Європи, створивши додатковий попит на зерна з інших країн.
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