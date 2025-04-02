Очільниця ЄК: Маємо все необхідне для того, щоб дати відсіч новій політиці США й захистити власні інтереси

З 2 квітня, мита на імпорт до Сполучених Штатів автомобілів і запчастин до них набирають чинності.

У зв’язку із цим очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Євросоюз має все необхідне для того, щоб дати відсіч новій політиці США й захистити власні інтереси.

Про це вона заявила під час виступу в Європейському парламенті, коментуючи висновки засідання Європейської ради 20 березня 2025 року.

Вона нагадала, що ідея Євросоюзу насамперед була простою – зруйнувати бар’єри та знизити мита всередині європейського блоку. Згодом ця політика розширилась і стосувалась вже й інших партнерів ЄС, зокрема і США.

Президентка Єврокомісії додала, що сьогодні в Євросоюзі розчаровані заявами США щодо запровадження мит.

«Європа не починала цю конфронтацію. Ми вважаємо, що це неправильно. Але моє сьогоднішнє послання до вас також полягає в тому, що у нас є все необхідне для захисту наших людей і нашого процвітання. Ми маємо найбільший єдиний ринок у світі. У нас є сила для переговорів. Ми маємо силу дати відсіч. Ми завжди будемо просувати і захищати наші інтереси і цінності. І ми завжди будемо захищати Європу», – заявила фон дер Ляєн.

Очільниця ЄК додала, що наразі Білий дім оголосив про підвищення мит на 25% на імпорт сталі, алюмінію, автомобілів та автозапчастин. Втім, вже незабаром адміністрація Дональда Трампа запровадить нові тарифи на напівпровідники, фармацевтику та деревину.

«А завтра ми очікуємо ще одне оголошення — про так звані взаємні тарифи, які одразу ж будуть застосовані до майже всіх товарів і багатьох країн світу», – заявила фон дер Ляєн.

У зв’язку із цим президентка Єврокомісії закликала мешканців США спільно працювати над такими проблемами, як надлишкові потужності, дисбаланси, несправедливі субсидії, відмова у доступі до ринку, крадіжка інтелектуальної власності.

«Я чую американців, коли вони кажуть, що деякі інші скористалися правилами. І я з ними погоджуюсь. Ми теж від цього страждаємо. Тож працюймо над цим разом», – сказала президентка.

Фон дер Ляєн наголосила, що запроваджені тарифи також роблять ситуацію гіршою, а не кращою. Вона наголосила, що мита – це податки для американців на їхні продукти та ліки.

«Мита лише підживлюватимуть інфляцію. Зовсім протилежне тому, чого ми хочемо досягти. Американські заводи будуть платити більше за компоненти, які виробляються в Європі. Це коштуватиме робочих місць. Це створить бюрократичного монстра нових митних процедур. А це сьогодні нікому не потрібно — ні в США, ні в Європі», – сказала очільниця ЄК.