Черногоренко: В Україні завершили перший етап реформи ВЛК

В Україні завершили перший етап реформи військово-лікарських комісій. Другий, котрий триватиме до осені, передбачає можливість проходження медичного огляду в будь-якому закладі охорони здоров’я, що дозволить уникнути черг і зменшити корупційні ризики.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в етері телемарафону у середу, 2 квітня.

Ключовою зміною стане поділ висновку ВЛК на дві частини - медичну та адміністративну.

"У цьому й була ідея, щоб не відправляти людину у визначену ВЛК, накопичувати черги, а зробити медичний чек-ап, медичну частину в будь-якій лікарні, де людині комфортно", – пояснила Черногоренко.

За її словами, реформа передбачає можливість отримання медичних даних в електронному форматі для адміністративного висновку.

"Дуже амбітний наступний етап, який ми реалізуємо разом з нашими партнерами, МОЗ – це зробити можливим пройти медичний чек-ап в будь-якій зручній лікарні і в електронному форматі отримати дані для адміністративного висновку, який анонімізований, рандомізований. Тобто це суттєво знизить корупційні ефекти й дасть можливість зробити зручний сервіс для громадян", – наголосила Черногоренко.