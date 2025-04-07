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Мінторгівлі США: Президент Трамп повинен перезапустити світову торгівлю

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Американська адміністрація не відтерміновуватиме початок дії «взаємних» мит, які раніше цього тижня оголосив глава Білого дому Дональд Трамп.

Про це у неділю, 6 квітня, в інтерв’ю телеканалу CBS News заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, передає Укрінформ.

«Не буде відтермінування. Вони (мита – ред.) точно залишатимуться в силі протягом днів і тижнів. Це очевидно», - сказав він.

За словами Лутніка, президент Трамп повинен перезапустити світову торгівлю.

«Усі мають торговельний надлишок, а у нас торговельний дефіцит. Країни світу наживаються на нас, і це повинно припинитися. Президент дуже чітко дав зрозуміти, що такою політикою ми будемо захищати заводи, які переїдуть до США займатися виробництвом», - додав міністр.

Трамп, мита
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