Мінторгівлі США: Президент Трамп повинен перезапустити світову торгівлю

Американська адміністрація не відтерміновуватиме початок дії «взаємних» мит, які раніше цього тижня оголосив глава Білого дому Дональд Трамп.
Про це у неділю, 6 квітня, в інтерв’ю телеканалу CBS News заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, передає Укрінформ.
«Не буде відтермінування. Вони (мита – ред.) точно залишатимуться в силі протягом днів і тижнів. Це очевидно», - сказав він.
За словами Лутніка, президент Трамп повинен перезапустити світову торгівлю.
«Усі мають торговельний надлишок, а у нас торговельний дефіцит. Країни світу наживаються на нас, і це повинно припинитися. Президент дуже чітко дав зрозуміти, що такою політикою ми будемо захищати заводи, які переїдуть до США займатися виробництвом», - додав міністр.
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