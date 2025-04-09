Лікар: Нові правила фармринку можуть призвести до дефіциту ліків у лікарнях

Втручання держави у регулювання вільних ринкових відносин не призводить до позитивного ефекту. Після набрання чинності нових правил роботи фармацевтичного ринку лікарні ризикують залишитися без життєво необхідних препаратів, адже виробникам буде невигідно їх продавати. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив лікар-анестезіолог Іван Черненко.

"Не буде ринок продавати тобі препарат дешевше, ніж він реально коштує на ринку. Це ринкова економіка. Тобто ще ніколи регуляція цін не закінчувалася позитивно", - зазначив Черненко.

За його словами, урядова ідея щодо референтного ціноутворення з орієнтиром на середні ціни в сусідніх країнах призведе не до економії бюджетних коштів, а до зупинки тендерів і фактичного дефіциту деяких життєво важливих ліків зокрема у лікарнях.

"Ніхто не хоче лікарням продавати по тій ціні, яку там собі вигадав умовно МОЗ чи Кабінет міністрів, не знаю, хто там встановлює ці ціни. І лікарні, вони не можуть закупити вітамін К. Хоча він є в настанові, він має вводитися новонародженим в обов'язковому порядку. Тобто це є в протоколі, але вони його купити не можуть", - зазначив Черненко.

За його словами, у такій ситуації виробники будуть змушені закладати більшу маржу на інші ліки, щоб покрити різницю на той чи інший препарат.

"Як на мене, це трішки неправильно. Тобто, про яку економію коштів тоді йде мова, якщо все одно лікарні вимушені купувати (ліки за ринковими цінами - ред.)", - наголосив лікар.

Він додав, що через незрозумілі та невигідні умови деякі міжнародні фармкомпанії вже готуються до скорочення присутності в Україні. Це може поставити під загрозу забезпечення лікарень якісними медикаментами.

"Деякі представництва міжнародних компаній фармацевтичних, вони відверто вже кажуть, що готуються до того, щоб або зменшувати представництво, або виходити з ринку, тому що ця вся регуляція, вона їм не цікава. Це вже не ринкова економіка фактично, це вже трошки інша історія. З моїх базових знань з економіки нічим хорошим це не закінчується", — підсумував лікар, додавши, що аптечні мережі та дистрибʼютори також розглядають можливість скорочення своєї присутності на ринку через невигідні умови для роботи.