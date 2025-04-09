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Мінфін: Дефіцит державного бюджету України на 2024 рік склав 17,7% ВВП

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Кабінет міністрів схвалив звіт про виконання державного бюджету України на 2024 рік: дефіцит склав 17,7% ВВП при плані 24,2% ВВП порівняно із 19,6% ВВП у 2023 році, повідомило на сайті Міністерство фінансів у вівторок.

"Доходи держбюджету у 2024 році становили 3,12 трлн грн, що на 1,212 трлн грн більше, ніж показники затвердженого Верховною Радою закону зі змінами. Видатки у 2024 році становили 4,49 трлн грн. Це на 473,5 млрд грн, або на 11,8% більше, ніж у 2023 році", – зазначило міністерство без уточнення абсолютного розміру дефіциту.

За даними народного депутата Олексія Гончаренка, дефіцит склав 1,36 трлн грн, повернені кредити — 12,5 млрд грн, надані кредити — 7 млрд грн.

Мінфін уточнив, що у доходах бюджету 473,9 млрд грн склали гранти від міжнародних партнерів, тоді як роком раніше їх обсяг був трохи менший – 433,9 млрд грн, а загальні доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн. Тобто загалом доходи держбюджету минулого року зросли на 16,9% за інфляції 12%.

У релізі підкреслюється, що фінансування сектору безпеки і оборони залишається беззаперечним пріоритетом Уряду: видатки на сектор становили 2,97 трлн грн (38,9% до ВВП), що на 326,9 млрд грн, або 12,4% більше, ніж 2023 року.

Щодо фінансування соціальних видатків, то воно минулого року було збільшено порівняно із 2023 роком на 45,1 млрд грн, або на 8,4%, - до 579,2 млрд грн.

Мінфін також зазначив, що фінансування капітальних видатків державного бюджету в зв’язку із ліквідацією наслідків збройної агресії, будівництвом та обладнанням фортифікацій та відновленням інфраструктури минулого року зросло на 97,1 млрд грн, або 46,5% – до 306 млрд грн.

Відомство нагадало, що у 2024 році було проведено реструктуризацію державних єврооблігацій, на внутрішньому ринку за рахунок випуску ОВДП було залучено 638,4 млрд грн; на зовнішніх ринках – 1 трлн 900,7 млрд грн.

ВВП
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