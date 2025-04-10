ЄБРР надає Укрпошті грант для встановлення модульних поштових відділень

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає Укрпошті грант у розмірі 600 000 євро для встановлення модульних поштових відділень. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.⠀

Модульні відділення допоможуть швидко відновити роботу пошти в регіонах, де стаціонарна інфраструктура була пошкоджена або повністю знищена внаслідок бойових дій. Такі відділення зможуть забезпечити стабільне надання поштових і фінансових послуг навіть у населених пунктах, які залишилися "відрізаними від світу".

Модульні конструкції будуть обладнані генераторами, старлінками та матимуть безбар’єрний доступ для людей з інвалідністю. У них українці зможуть:

відправляти та отримувати посилки в Україні й за кордоном;

забирати замовлені ліки;

оформлювати грошові перекази;

отримувати пенсії;

сплачувати комунальні рахунки;

передплачувати пресу;

поповнювати банківські картки готівкою.

"Ці модульні відділення стануть справжніми острівцями стабільності для багатьох українців", — наголосив Смілянський.