ЄБРР надає Укрпошті грант для встановлення модульних поштових відділень

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає Укрпошті грант у розмірі 600 000 євро для встановлення модульних поштових відділень. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.⠀
Модульні відділення допоможуть швидко відновити роботу пошти в регіонах, де стаціонарна інфраструктура була пошкоджена або повністю знищена внаслідок бойових дій. Такі відділення зможуть забезпечити стабільне надання поштових і фінансових послуг навіть у населених пунктах, які залишилися "відрізаними від світу".
Модульні конструкції будуть обладнані генераторами, старлінками та матимуть безбар’єрний доступ для людей з інвалідністю. У них українці зможуть:
"Ці модульні відділення стануть справжніми острівцями стабільності для багатьох українців", — наголосив Смілянський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023