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ЄБРР надає Укрпошті грант для встановлення модульних поштових відділень

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає Укрпошті грант у розмірі 600 000 євро для встановлення модульних поштових відділень. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.⠀

Модульні відділення допоможуть швидко відновити роботу пошти в регіонах, де стаціонарна інфраструктура була пошкоджена або повністю знищена внаслідок бойових дій. Такі відділення зможуть забезпечити стабільне надання поштових і фінансових послуг навіть у населених пунктах, які залишилися "відрізаними від світу".

Модульні конструкції будуть обладнані генераторами, старлінками та матимуть безбар’єрний доступ для людей з інвалідністю. У них українці зможуть:

  • відправляти та отримувати посилки в Україні й за кордоном;
  • забирати замовлені ліки;
  • оформлювати грошові перекази;
  • отримувати пенсії;
  • сплачувати комунальні рахунки;
  • передплачувати пресу;
  • поповнювати банківські картки готівкою.

"Ці модульні відділення стануть справжніми острівцями стабільності для багатьох українців", — наголосив Смілянський.

Укрпошта, Смілянський
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