Nvidia планує створити інфраструктуру штучного інтелекту вартістю до 500 мільярдів доларів

Технологічний гігант Nvidia планує створити в США інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ) вартістю до 500 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років у партнерстві з іншими компаніями, включаючи тайванську TSMC.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Йдеться про виробництво чипів штучного інтелекту Blackwell на заводі Taiwan Semiconductor Manufacturing Co в Арізоні. За інформацією Nvidia, завод у Фініксі, а також заводи з виробництва суперкомп'ютерів, почнуть нарощувати потужності протягом наступних 12-15 місяців.
Цей крок ставить гіганта з виробництва мікросхем для штучного інтелекту в один ряд із групою технологічних компаній, які пообіцяли повернути виробництво в США на тлі загрози високих мит з боку президента Дональда Трампа.
"Розвиток американського виробництва допомагає нам краще задовольняти неймовірно зростаючий попит на ШІ-чипи та суперкомп'ютери, зміцнює наш ланцюжок поставок і підвищує нашу стійкість", — сказав генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан.
У компанії зазначили, що виробництво ШІ-чипів та суперкомп'ютерів у США створить сотні тисяч робочих місць у найближчі десятиліття. Поки що більшість її процесорів випускаються на Тайвані.
У березні Хуан заявив, що Nvidia не бачить короткострокового впливу мита Трампа, але в довгостроковій перспективі перенесе виробництво в США, не вказавши конкретних термінів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023