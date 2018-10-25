Видеокарты для майнинга теряют популярность

Продажи видеокарт AMD, популярных у майнеров криптовалют, стали падать. Об этом говорится в отчете производителя.
В документе сообщается, что в сентябре компания продала на 14% меньше видеокарт по сравнению со вторым кварталом года. При этом, отмечается там, выручка от устройств, популярных у майнеров, непрерывно падает и в процентном отношении «выражается однозначным числом».
Общие продажи оказались меньше, чем в предыдущие три месяца, но на 12% превысили показатели за такой же период 2017 года.
В компании уверены, что интерес к GPU-устройствам продолжит снижаться.
Отметим, что нынешнюю ситуацию аналитики AMD предсказали еще в апреле. По их данным, по итогам года прибыль от продажи видеокарт для майнинга составит менее 10% от общей выручки компании.
В конце августа из-за непопулярности GPU-чипов с крипторынка ушла NVIDIA. Ее специалисты также заранее прогнозировали, что спрос будет падать. Аналогичные заявления делали также в компании Gigabyte.
Популярность GPU-устройств снижается из-за того, что это оборудование дает небольшую вычислительную мощность по сравнению с ASIC-майнерами. Кроме того, по данным аналитиков Diar, из-за роста расходов на электроэнергию и сложности вычислений падает прибыльность майнинга биткоина.
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