Видеокарты для майнинга теряют популярность

Продажи видеокарт AMD, популярных у майнеров криптовалют, стали падать. Об этом говорится в отчете производителя.

В документе сообщается, что в сентябре компания продала на 14% меньше видеокарт по сравнению со вторым кварталом года. При этом, отмечается там, выручка от устройств, популярных у майнеров, непрерывно падает и в процентном отношении «выражается однозначным числом».

Общие продажи оказались меньше, чем в предыдущие три месяца, но на 12% превысили показатели за такой же период 2017 года.

В компании уверены, что интерес к GPU-устройствам продолжит снижаться.

Отметим, что нынешнюю ситуацию аналитики AMD предсказали еще в апреле. По их данным, по итогам года прибыль от продажи видеокарт для майнинга составит менее 10% от общей выручки компании.

В конце августа из-за непопулярности GPU-чипов с крипторынка ушла NVIDIA. Ее специалисты также заранее прогнозировали, что спрос будет падать. Аналогичные заявления делали также в компании Gigabyte.

Популярность GPU-устройств снижается из-за того, что это оборудование дает небольшую вычислительную мощность по сравнению с ASIC-майнерами. Кроме того, по данным аналитиков Diar, из-за роста расходов на электроэнергию и сложности вычислений падает прибыльность майнинга биткоина.