Костенко розповів про продовження реформи списання військового майна

15 квітня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №12373 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів управління та списання військового майна. Тепер документ чекає на підпис президента Володимира Зеленського.
Про це йдеться в картці законопроєкту №12373 на сайті Верховної Ради України.
Під час голосування законопроєкт №12373 отримав підтримку від 321 народного депутата.
Метою цього закону є поліпшення обліку та списання військового майна. Очікується, що законопроєкт №12373 дасть змогу командирам частин більше часу витрачати на підготовку та виконання бойових завдань, що є пріоритетом під час війни.
Крім того, він покращує законодавчу базу щодо управління військовим майном Службою безпеки України.
Народний депутат Роман Костенко, яким було подано законопроєкт, наголосив, що ухвалення цього законопроєкту є продовженням реформи списання військового майна.
За його словами, законопроєкт № 1237 надає командирам військових частин право списувати стрілецьку зброю, а також врегульовує питання обов’язковості проведення службових розслідувань під час воєнного стану.
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