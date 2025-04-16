Костенко розповів про продовження реформи списання військового майна

15 квітня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №12373 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів управління та списання військового майна. Тепер документ чекає на підпис президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в картці законопроєкту №12373 на сайті Верховної Ради України.

Під час голосування законопроєкт №12373 отримав підтримку від 321 народного депутата.

Метою цього закону є поліпшення обліку та списання військового майна. Очікується, що законопроєкт №12373 дасть змогу командирам частин більше часу витрачати на підготовку та виконання бойових завдань, що є пріоритетом під час війни.

Крім того, він покращує законодавчу базу щодо управління військовим майном Службою безпеки України.

Народний депутат Роман Костенко, яким було подано законопроєкт, наголосив, що ухвалення цього законопроєкту є продовженням реформи списання військового майна.

За його словами, законопроєкт № 1237 надає командирам військових частин право списувати стрілецьку зброю, а також врегульовує питання обов’язковості проведення службових розслідувань під час воєнного стану.