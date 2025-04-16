Кулеба: Уряд виділив додаткові кошти для потреб прикордонних та прифронтових регіонів України

Уряд виділив додаткові мільярди гривень для потреб дев'яти прикордонних та прифронтових регіонів України.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram у вівторок, 15 квітня.
«За дорученням президента України Володимира Зеленського сьогодні уряд надав 1,8 млрд грн для 180 громад у дев'яти областях – Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Чернігівській», – написав він.
За словами Кулеби, гроші підуть на найнагальніші потреби: аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів, будівництво захисних укриттів, закупівлю спецтехніки для комунальних служб, а також ремонт критичної інфраструктури – зокрема теплових і газових мереж..
Міністр зазначив, що така фінансова підтримка громад буде регулярною. Минулого тижня також уряд розподілив 1,5 млрд грн у вигляді додаткової дотації для прифронтових громад та регіонів, які перебувають у зоні постійної небезпеки.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023