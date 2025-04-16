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Кулеба: Уряд виділив додаткові кошти для потреб прикордонних та прифронтових регіонів України

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Уряд виділив додаткові мільярди гривень для потреб дев'яти прикордонних та прифронтових регіонів України.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram у вівторок, 15 квітня.

«За дорученням президента України Володимира Зеленського сьогодні уряд надав 1,8 млрд грн для 180 громад у дев'яти областях – Харківській, Сумській, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Чернігівській», – написав він.

За словами Кулеби, гроші підуть на найнагальніші потреби: аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів, будівництво захисних укриттів, закупівлю спецтехніки для комунальних служб, а також ремонт критичної інфраструктури – зокрема теплових і газових мереж..

Міністр зазначив, що така фінансова підтримка громад буде регулярною. Минулого тижня також уряд розподілив 1,5 млрд грн у вигляді додаткової дотації для прифронтових громад та регіонів, які перебувають у зоні постійної небезпеки.

Кулеба
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