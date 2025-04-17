Подоляк: Трамп дозволить продаж озброєнь, попри будь-які заяви

Продаж зброї Україні - вигідне для американського бізнесу. Тому президент США Дональд Трамп дозволить продаж озброєнь, попри будь-які заяви.
Про це сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Президент України звертається до США, чисто прагматично говорить, давайте будемо у вас купувати зброю. Для виробників зброї, які є донорами Республіканської партії, присутність у війні України проти росії очевидно позитивна, тому що вона збільшує дохідність цих компаній, збільшує частку на глобальному рикну і впливи цих компаній", - заявив він.
На думку Подоляка, відмовлятись від постачання зброї в Україну, а особливо на комерційній основі, - це непрагматично. Тому Трамп точно не буде цього дотримуватися.
"Він може там робити будь-які заяви, але продавати зброю в повному обсязі, особливо зброю, яка є ефективною сьогодні проти російської зброї, яка є прямим конкурентом американських зброярів, це очевидні плюси", - додав Подоляк.
Він вважає, що Трамп почне продавати зброю Україні, як тільки зрозуміє дії російського диктатора володимира путіна.
"Як тільки пан Трамп зрозуміє обнулення своєї репутації з боку путіна, всі ці міфічні, ілюзорні домовленості, які вони начебто вже отримали в рамках переговорів про економіку, він суттєво прискорить постачання відповідних інструментів для нанесення максимальних збитків російській федерації на полі бою", - резюмував Подоляк.
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