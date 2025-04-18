захарова: рф продовжує "довірчі контакти" з американською стороною

Речниця мзс рф марія захарова заявила, що завдяки контактам між росією і США Вашингтон став краще розуміти російські аргументи щодо "усунення першопричин української кризи".
Як повідомляє "Європейська правда", про це захарова сказала на брифінгу в четвер, її слова наводить російське агентство "интерфакс".
захарова сказала, що рф продовжує "довірчі контакти" з американською стороною.
"Ми бачимо, що з цілої низки найважливіших питань вони нас чують. Ми вважаємо, що на основі наданої інформації певні аспекти вони стали краще розуміти, краще розуміти наші доводи про безальтернативність усунення першопричин української кризи", – заявила представниця російського міністерства.
Вона наголосила, що нова адміністрація США "намагається сама розібратися в деталях, у суті проблеми, щоб виробити власну думку щодо ситуації та можливих шляхів її вирішення".
"Усе це вимагає і терпіння, і часу, і, звісно, ретельного, вивіреного підходу, заснованого на вивченні фактів… Природно, ми зараз тільки на початку шляху", – додала захарова.
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