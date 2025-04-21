Глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що блокування продовження санкцій проти росії з боку Угорщини призведе до того, що країни G7 та ЄС будуть змушені виплачувати багатомільярдні позики України, що були забезпечені російськими активами.
Про це він сказав у коментарі Financial Times, пише "Європейська правда".
Тсахкна зазначив, що якщо угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан реалізує свою погрозу заблокувати продовження санкцій ЄС – це може покласти фінансовий тягар багатомільярдних кредитів Україні на країни G7 та ЄС, адже ці кредити були забезпечені саме за рахунок прибутків із заморожених російських активів.
"Проблема в тому, що ці активи, які гарантують кредит, зникнуть", – пояснив він.
Більшість заморожених активів зберігається в Euroclear – фінансовому посереднику, що базується в Бельгії.
"Якщо блокування санкцій станеться, то вони просто впадуть. І активи центрального банку будуть передані росії, путіну – як нагорода. Ми не можемо цього допустити", – наголосив він.
Єврокомісія намагається розробити резервний план на випадок провалу продовження санкцій, але більшість юридичних варіантів мають серйозні труднощі.
На думку Тсакхни, ЄС потрібна "якась юридична рамка чи процедура".
Відтак Естонія виступає за повну конфіскацію російських активів країнами G7, а не просто за їх замороження.
"Це було б найпростіше і найзрозуміліше рішення", – заявив він.
На думку очільника естонського МЗС, переговори з Угорщиною треба продовжувати, адже Орбан залежить від коштів ЄС.
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