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Дипломат закликав США шукати спільну мову з Китаєм

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Китайський посол у Сполучених Штатах Сє Фен закликав Вашингтон шукати спільну мову з Китаєм, підкресливши готовність його держави діяти в умовах ескалації торгової війни.

Про це дипломат сказав на заході у Вашингтоні напередодні, 19 квітня, повідомляє "Європейська правда".

У виступі Сє, опублікованому на сайті посольства КНР, проводились паралелі між Великою депресією і тарифами, запровадженими США у 1930 році.

Посилаючись на концепції традиційної китайської медицини, як-то необхідність збалансувати протилежні сили інь і ян, посол Китаю сказав, що відносинами між двома найбільшими економіками світу повинна керувати гармонія.

"Хороший рецепт традиційної китайської медицини зазвичай поєднує в собі багато різних інгредієнтів, які підсилюють один одного і створюють найкращий медичний ефект. Так само і Земля достатньо велика, щоб вмістити і Китай, і США", – сказав він.

"Ми повинні прагнути до мирного співіснування, а не до лобового зіткнення, і допомагати один одному досягти успіху, а не потрапляти в безвихідь", – додав дипломат.

Сє окремо заявив, що Китай виступає проти торгової війни і відповість будь-якій країні, яка запровадить проти нього тарифи.

США, Китай, посол
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