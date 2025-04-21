Трамп пропонує країнам, які хочуть позбавитися імпортних мит, "приїжджати до Америки і будувати в Америці"

Президент США Дональд Трамп пропонує країнам, які хочуть позбавитися імпортних мит, запроваджених Вашинтоном, "приїжджати до Америки і будувати в Америці". Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.
За словами Трампа, до нього звернулися багато світових лідерів та керівників підприємств з проханням скасувати нові тарифи.
"Після нашого оглошення про День звільнення приємно було побачити, що світ знає, що ми налаштовані серйозно, тому що це так" - наголосив глава Білого дому.
Він підкреслив, що країни, які бажають лібералізації митної політики з боку США, повинні "виправити помилки десятиліть зловживань"
"Але для них це буде нелегко. Ми маємо відновити добробут нашої Великої Країни та забезпечити справжню взаємність. Але для тих, хто шукає найлегший шлях: приїжджайте до Америки та будуйте в Америці!", - резюмував Трамп.
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