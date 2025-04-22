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ІЕД: В першому кварталі реальний ВВП України зріс на 1,1%

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В першому кварталі 2025 року реальний ВВП зріс на 1,1% до відповідного періоду попереднього року.

Про це повідомляє пресслужба Інституту економічних досліджень (ІЕД).

Зазначається, що в березні завдяки кращому доступу до електроенергії та поступовому відновленню попиту економічна ситуація дещо покращилася — зростання реального ВВП становило 1,3%. Натомість на початку року показники були нижчими: у січні — 1,2%, а у лютому — 0,7%.

Галузі з позитивною динамікою валової доданої вартості:

Промисловість. Зростання на 2,5% у березні після 1,8% у лютому, викликане помірним зростанням внутрішнього попиту й експорту, попри російські атаки на Дніпро, Кривий Ріг та Харків.

Торгівля. Зростання на 1,2% у березні після помірних 0,7% у лютому. Частка прямих продажів зростає, що зменшує обсяги оптової торгівлі.

Галузі, що переживали скорочення:

Сільське господарство. Скорочення у березні приблизно на 3%, як і в лютому, відбулося через зниження виробництва продукції тваринництва та просування російських військ.

Добувна промисловість. Падіння більш ніж на 3% через тимчасову окупацію вугільних шахт у Донецькій області та атаки на газовидобування.

Енергетика. Зменшення майже на 5% через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Транспорт. Падіння на 6% у березні, що близько до показника за лютий, через сповільнення залізничних вантажних перевезень після кібератак та припинення з початку року транзиту газу.

ВВП
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