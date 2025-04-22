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Експерт: Ситуація з Укрнафтою ставить під питання ефективність державної політики в енергетичному секторі

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Державна компанія "Укрнафта", попри ухвалене рішення уряду про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) й надалі реалізує частину державного газу комерційним структурам на вільному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар експерта з енергетики Інституту майбутнього Адріана Прокіпа.

"Подейкують, що компанія продовжила продавати газ на вільному ринку", - зазначає експерт. За його словами, такий підхід в компанії пояснюють тим, що реалізація стосується обсягів, видобутих ще до моменту набуття чинності постанови про ПСО.

"Головний аргумент продавця полягає у тому, що це газ, який був видобутий ще до моменту розповсюдження ПСО на компанію, а відтак закон, який як відомо, не має зворотної дії, не мав би розповсюджуватись на цей газ", - пояснив Прокіп.

Утім, на думку експерта, така ситуація ставить під питання ефективність та цілісність державної політики в енергетичному секторі.

"Як законом не крути, газу для покриття потреб ПСО від цього більше не стане", - наголосив він.

Прокіп зауважив, що комерційні покупці могли б купувати імпортний газ, а держава - отримувати ресурс для потреб населення. Натомість, компанія намагається захистити свої прибутки, які у 2023 році зросли до 16,38 млрд грн - на фоні рекордної виручки у понад 105 млрд грн.

Проте експерт звертає увагу, що така прибутковість пояснюється не ефективністю компанії, а й тим, що "Укрнафта" працювала на вільному ринку, без обмежень ПСО, на відміну від "Укргазвидобування".

"Висока виручка та прибутки компанії пояснюються реалізацією продукції на вільному ринку, а не за регульованими цінами", - підкреслив Прокіп.

Тепер же, з огляду на покладені ПСО, ситуація може змінитися. І не виключено, що вже наступного року фінансові показники компанії скоротяться. На думку експерта, державна політика має передбачати баланс між захистом споживача і стимулом для розвитку видобутку.

Укрнафта
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