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У Мінекономіки задоволені тим, як пройшов процес перебронювання

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Ніяких глобальних змін щодо правил бронювання працівників не передбачається. У Мінекономіки задоволені тим, як пройшов процес перебронювання.

Про це журналісту УНН повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

"Ми задоволені тим, як пройшов процес перебронювання, нові правила запрацювали. Є можливість для тих хто реально є критичними збільшити відсоток заброньованих. Комісія при Міноборони розглядає на скільки це важливо для оборони, для економіки й приймають відповідні рішення. Майже всі хто мав на це право по новим критеріям отримали критичність й можуть бронювати своїх співробітників", - розповів Кіндратів.

Також він прокоментував, чи плануються зміни щодо правил бронювання.

"Поки ніяких глобальних змін не передбачається", - заявив Кіндратів.

бронювання, Кіндратів
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