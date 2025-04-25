Розвідка: В росії з’явилася технічна рада з розвитку безпілотних систем і технологій морського застосування

У складі міністерства оборони держави-агресорки створено міжвідомчу технічну раду з розвитку безпілотних систем і технологій морського застосування. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

За даними розвідки, завдання цієї структури – пришвидшити розроблення та впровадження морських безпілотних систем у збройних силах росії, зокрема безекіпажних катерів і дронів.

Рада спрямує свою діяльність на підтримку розробки різних типів безекіпажних катерів та додаткових технологічних рішень, що можуть бути використані для розвитку морських безпілотних систем.

Йдеться про системи зв’язку "Гермес", програмно-апаратні комплекси "Площадь" та "Орбита", універсальну наземну станцію управління для безекіпажних катерів тощо.

російське міноборони визначило конкретні терміни для втілення зазначених проєктів: до 31 серпня 2025 року – відбір найперспективніших технологій; до 31 жовтня – проведення функціональних випробувань обраних розроблень; після цього – формування державного замовлення, запуск серійного виробництва та офіційне взяття нової техніки на озброєння.