У Польщі стартувала державна програма "Кредит для участі у відбудові України"

У Польщі стартувала державна програма пільгового кредитування "Кредит для участі у відбудові України" на суму щонайменше 250 млн злотих (близько 58,25 млн євро) для підтримки польських компаній, що реалізують проєкти в Україні, повідомляється на сайті Міністерства економіки України.

Програма передбачає кредити до 10 млн злотих (2,33 млн євро) під 2% річних на термін до 12 років. Заявки приймають три фінансові партнери польського Bank Gospodarstwa Krajowego, йдеться в повідомленні у п’ятницю.

"Ми щиро вдячні Польщі за підтримку бізнесу, який готовий брати участь у відбудові України та інвестувати в нашу економіку… Це важливий вклад у наше відновлення, адже його основою буде саме приватний сектор", – заявила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Кошти можна використати на логістику, інфраструктурні інвестиції, підготовку техніко-економічних обґрунтувань, медичне виробництво, імпорт українських товарів і послуг, а також придбання нерухомості в Польщі для реалізації проєктів.