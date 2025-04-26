Тариф Трампа призведе до зростання цін на ліки у США на 12,9%

Тариф на імпорт фармацевтичної продукції в США - 25% - збільшить вартість ліків у США майже на 51 мільярд доларів щорічно, що призведе до зростання цін на ліки у США на 12,9% у разі його запровадження.
Про це йдеться у звіті, підготовленому на замовлення галузевої торговельної групи США, з яким ознайомилося агентство Reuters, передає Укрінформ.
Звіт, датований 22 квітня і раніше не оприлюднений, підготували на замовлення головного фармацевтичного лобі США - Асоціації фармацевтичних досліджень і виробників Америки, до якої входять, зокрема, Amgen, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, і Pfizer.
Аналіз, проведений компанією Ernst & Young, показав, що у 2023 році Сполучені Штати імпортували фармацевтичної продукції на 203 мільярди доларів, причому 73% з них надійшло з Європи - переважно з Ірландії, Німеччини та Швейцарії. Загальний обсяг продажів готової фармацевтичної продукції в США того року склав 393 мільярди доларів.
Лобісти стверджують, що тарифи підірвуть зусилля, спрямовані на стимулювання внутрішнього виробництва, що є метою президента США Дональда Трампа.
Фармацевтична галузь довгий час була осторонь торгових війн Трампа, але він неодноразово погрожував 25% тарифом на імпорт фармацевтичної продукції. Минулого тижня адміністрація Трампа оголосила про перевірку імпорту фармацевтичної продукції, посилаючись на занепокоєння з приводу національної безпеки через залежність від іноземного виробництва ліків.
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