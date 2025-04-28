лавров: росія «за необхідності пояснить США», що ЗАЕС «перебуває в надійних руках»

росія нібито готова шукати «баланс інтересів» у питаннях щодо припинення вогню в Україні. При цьому, в москві заявили, що не хочуть віддавати контроль над окупованою Запорізькою атомною електростанцією.

Про це повідомляє пропагандистське видання тасс, цитуючи заяву глави мзс рф сергія лаврова в інтерв'ю CBS news.

Як зазначається, лавров спростував, що країна-агресор не готова на жодні поступки щодо України. Натомість він заявив, що москва готова шукати «баланс інтересів».

При цьому, говорячи про Запорізьку атомну електростанцію російський міністр зазначив, що росія «за необхідності пояснить США», що ЗАЕС «перебуває в надійних руках» і відкинув можливість «змін» в управлінні станцією.

«Ні, ми не отримували такої пропозиції, а якщо й отримаємо, то пояснимо, що управління Запорізькою АЕС перебуває у віданні російської державної корпорації «росатом», під наглядом персоналу МАГАТЕ, який постійно присутній на майданчику і здійснює моніторинг. Що якщо не зважати на постійні спроби України атакувати станцію і створити ядерну катастрофу в Європі та Україні, то вимоги безпеки повністю виконуються. АЕС у надійних руках», – заявив лавров.

Він також назвав приналежність окупованого росією Криму «справою вирішеною», тому що рф «не веде переговори про цілісність своєї території», і Трамп нібито це розуміє.

При цьому, журналістка запитала лаврова про позицію москви щодо безумовного припинення вогню, на яке Україна вже погодилася, тоді як росія висунула низку вимог.

«Ми також погоджуємося на безумовне перемир'я, але хочемо гарантій, що припинення вогню не буде знову використане для посилення української армії, і що постачання зброї має припинитися», – заявив у відповідь лавров.

Водночас, він вкотре наголосив, що для досягнення нового перемир'я Захід має припинити постачання зброї Україні.