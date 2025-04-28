Посол США при НАТО: Вважаю, що союзники розуміють, що потрібно зробити набагато більше, ніж витрачати 2% свого ВВП на оборону

Зобов’язання, які раніше країни-члени Північноатлантичного Альянсу на себе взяли щодо збільшення витрат на оборону у 2% ВВП, нині вже є недостатніми.

Про це в інтерв’ю Fox News розповів посол США при НАТО Метью Вітакер, передає Укрінформ.

«Я вважаю, що наші європейські союзники та Канада розуміють, що їм потрібно зробити набагато більше, ніж вони зробили після того, як зобов’язалися витрачати 2% свого ВВП на оборону та пов’язану з обороною діяльність. Меседж тепер такий, що цього недостатньо. У нас небезпечний світ», - сказав він.

За словами Вітакера, однією з таких небезпек є росія, і вона нині погрожує союзникам США в Європі.

«Дуже великий і небезпечний світ. Нам усім потрібно скористатися цією можливістю, коли Дональд Трамп направляє ці альянси, щоб вони були готові відповідати всім цим загрозам», - додав посол США.