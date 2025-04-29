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NYT: Україна розширює програму безпілотників

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Україна розширює програму безпілотників на тлі невизначеності щодо підтримки США.

Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Як повідомляє ЗМІ, якщо мирні переговори проваляться або США вирішать припинити постачання зброї, українська ініціатива щодо дронів, ймовірно, набуде більшого значення, ніж будь-коли.

Програма, яка називається Line of Drones, робить ставку на безпілотні системи, які збирають в Україні, в основному на невеликі дрони, які вибухають і запускаються з підвальних укриттів.

Програма вкотре нагадує про здатність України до інновацій під час цієї війни, що допомогло їй протистояти набагато сильнішому ворогу.

"Це вже не війна людини з людиною", - сказав командир загону, що діє з підвалу на сході України.

За інформацією, ще до програми Line of Drones Україна значною мірою покладалася на безпілотну зброю, яка тепер завдає близько 70% усіх втрат у війні з обох боків. А це більше, ніж уся інша зброя разом взята, включно з танками, гаубицями, мінометами і наземними мінами. Хоча цю зброю частково постачають Сполучені Штати, українці збирають безпілотники всередині країни з компонентів, здебільшого вироблених у Китаї.

Розширена програма, як зазначається, є "планом Б" Києва на випадок, якщо перемовини про припинення війни, що розпочалися з повномасштабного вторгнення росії 2022 року, зазнають невдачі.

Повідомляється, що у війні безпілотників рф має перевагу в кількості, а Україна — в якості, і часто стає першою, хто впроваджує нові технологічні підходи. Йдеться про літаючі безпілотники-ретранслятори для збільшення дальності дії вибухових безпілотників і управління безпілотниками за допомогою найтонших волоконно-оптичних ниток, які несприйнятливі до перешкод.

Стратегія Line of Drones опинилася в тіні переговорів про припинення вогню і зневажливої оцінки Трампом шансів України без допомоги США. Однак, за словами військових аналітиків, розгортання безпілотників уже дало результати. Що частково стало причиною, яка на три місяці уповільнила російський наступ на Україні.

Українська програма заповнить чотири батальйони безпілотників, щоб стати полками безпілотників, розширюючи кожний з приблизно 700 солдатів до 2500 солдатів, озброєних дронамі з видом від першої особи, іншими, які скидають бомби, і безпілотними наземними системами. Остання включає в себе дистанційно керовані машини, озброєні кулеметами.

Повідомляється, що дрони не замінять солдатів. Кожен політ дрона може потребувати до чотирьох солдатів. Але набрати людей на ці посади простіше, ніж знайти солдатів для піхоти, яка служитиме в окопах.

Україна, яка може втратити менше солдатів, ніж росія, хоче обмежити прямі зіткнення. Тож саме тут і необхідні безпілотники.

"Справедлива оцінка полягає в тому, що це працює", - сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, про програму безпілотників.

За його словами, брак російського обладнання та зимова погода також зіграли свою роль.

Він додав, що мета, полягала в тому, щоб створити силу, яка "зможе заблокувати значну частину фронту" і обійтися без допомоги США. Однак Україна, як і раніше, сильно залежить від Сполучених Штатів і європейських країн у плані систем ППО для захисту міст від ракет далеко від лінії фронту.

Мета програми - з часом розширюватися, при цьому досвідчені пілоти дронів ділитимуться досвідом із солдатами інших підрозділів, намагаючись ускладнити російську логістику, протиповітряну оборону та операції радіоелектронної боротьби за лінією фронту, сказав в інтерв'ю Юрій Федоренко, командир полку "Ахіллес". "Ідея полягає в тому, щоб покрити всю лінію фронту" дронами, сказав він.

За інформацією, вартість одного безпілотника становить від 500 до 750 доларів, що дешевше за артилерійські снаряди великого калібру, які коштують близько 3000 доларів.

New York Times, дрони
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