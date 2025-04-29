Це питання ефективності: Рябикін прокоментував можливе розділення Міністерства розвитку громад та територій

Від ідеї розділити Міністерство розвитку громад та територій України не відмовилися.

Про це “Апострофу” сказав заступник міністра Олексій Рябикін.

“Це дуже жива історія. Чому? Тому що це питання ефективності реалізації тих чи інших політик. Я можу сказати, що нам додали 70 людей у зв'язку з передачею повноважень (з 1 січня до повноважень міністерства додали формування та реалізацію державної політики щодо реінтеграції громадян з ТОТ, підтримки ВПО - ред.). У нас зараз 576 людей по штату в міністерстві. Міністерство велике, насправді опікується не однією, не двома і навіть не шістьма політиками. Але я можу сказати, що тут же питання ефективності. Тому я розумію, що нічого ідеального не буває, але особисто ми працюємо там, наша команда працює 24 на 7, аби демонструвати ефективність у всіх тих напрямках, які ми супроводжуємо”, - сказав він.

Рябикін також додав, що займається питаннями, які стосуються регіональної політики, формування політики щодо децентралізації, проблем постраждалих внаслідок збройної агресії.

“Роботи, насправді, надзвичайно багато, але я розумію, що особливо на мою роботу розділення чи залишення в існуючому стані міністерства не вплине”, - зауважив посадовець.