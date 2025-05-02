Мінфін США: Угодою про ресурси Трамп "роздав" своєму українському колезі роял-флеш

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угодою про ресурси президент США Дональд Трамп "роздав" своєму українському колезі Володимиру Зеленському роял-флеш, який можна показати російському керівництву. Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу Fox Business.
"Ви знаєте, як президент Трамп сказав того дня в Овальному кабінеті Зеленському: "У вас немає козирів". Ну, знаєте що? Президент Трамп зараз роздав йому роял-флеш", – заявив Бессент.
На думку міністра, тепер можна "взяти ці козирі й піти та показати російському керівництву", що між цілями українського та американського народів "немає жодної розбіжності".
ДОВІДКА. Роял-флеш – найвища комбінація у покері, що складається із п'яти старших карт (туз, король, краля, валет та десятка) однієї масті.
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