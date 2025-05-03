WP: На путіна зростає внутрішній тиск, щоб він хоча б зробив вигляд, що готовий іти на поступки

Підписання Україною та США угоди про надра викликало занепокоєння серед російських еліт. Вони побоюються, що москва може втратити свою перевагу в переговорах через зближення Києва та Вашингтона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wahsington Post.
Як повідомляє видання, цього тижня російські чиновники зневажливо поставилися до новини про укладення угоди між Україною та США. А один із сенаторів, олексій пушков, заявив, що вона є "ще одним важливим кроком до колонізації України".
Заступник голови комітету парламенту з міжнародних справ рф олексій чепа повторив його слова, заявивши, що угода ще більше посилила залежність України від США.
"Угода, по суті, перетворила Україну на мінеральну колонію", - сказав він російським журналістам.
Однак, як зазначає видання, за лаштунками серед деяких представників російської еліти зростає занепокоєння, що ця угода може означати нове зближення України та США, яке здатне закрити для росії вікно можливостей для укладення мирної угоди на вигідних для неї умовах.
російський посадовець на умовах анонімності заявив, що зараз на путіна зростає внутрішній тиск, щоб він хоча б зробив вигляд, що готовий іти на поступки.
"Він розуміє, що йому потрібно більше співпрацювати. В іншому випадку, законопроект, запропонований Гремом, стане серйозним ударом, оскільки уряд вже оголосив, що дефіцит бюджету зростає", - сказав співрозмовник.
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