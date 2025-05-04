Країни ОПЕК+ домовилися прискорити темпи видобутку нафти

Країни ОПЕК+ 3 травня домовилися прискорити темпи зростання видобутку нафти другий місяць поспіль, збільшивши видобуток у червні на 411 тис барелів на день, попри падіння цін та очікування слабкішого попиту.

Після онлайн-зустрічі, яка тривала трохи понад годину, було повідомлено про збільшення постачання і про те, що основи ринку нафти здорові, а запаси низькі.

Ціни на нафту у квітні впали до чотирирічного мінімуму, нижче 60 доларів за барель, після того, як ОПЕК+ оголосила про більше, ніж очікувалося, збільшення видобутку в травні, а тарифи президента США Дональда Трампа посилили побоювання щодо слабкості світової економіки.

Підвищення також послідувало за закликами Трампа до ОПЕК+ збільшити видобуток. Трамп відвідає Саудівську Аравію пізніше у травні.

У грудні вісім країн ОПЕК+, які у квітні 2024 року домовилися про скорочення видобутку групи на 2,2 млн барелів на добу, домовилися про поступову відмову від нього внаслідок щомісячного збільшення видобутку на 138 тис барелів на добу з квітня 2025 року.

У квітні зростання склало ці 138 тисяч, але на травень та червень заплановано вже по 411 тисяч.

Ф'ючерси на нафту марки Brent 2 травня втратили понад 1%, впавши до $61,29 за барель, оскільки трейдери готуються до збільшення постачання нафти ОПЕК+.

Очікується, що ціни на нафту в понеділок, 5 травня, впадуть через новини ОПЕК+ на тлі торгової напруженості та побоювань щодо економічного зростання.