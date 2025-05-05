У Повітряних силах розповіли, як збили першу у світі російську гіперзвукову ракету Кинджал

Повітряні сили Збройних сил України оприлюднили відео з оператором ЗРК Patriot на ім’я Дмитро, який 4 травня 2023 року збив над Києвом першу у світі російську гіперзвукову ракету Кинджал. Відповідне відео опублікували на сторінці Повітряних сил у Фейсбук у неділю, 4 травня.
Два роки тому 4 травня 2023 року воїни підрозділу 96 зенітної ракетної Київської бригади повітряного командування Центр знищили гіперзвукову балістичну ракету Кинджал.
Його прізвище не розкривається, а обличчя на відео частково закрите з міркувань безпеки.
"Коли почалася війна, я вступив до війська. Я навіть не міг подумати, що я, простий програміст, опаную ЗРК Patriot і зіб'ю перший Кинджал у світі", - розповів військовий.
За словами Дмитра, тоді він і його колеги ще не знали, що саме було націлене на столицю.
"У той момент ми бачили на екрані, що це балістика, але ми спочатку думали, що це був просто "Іскандер". Лише коли знайшли уламки, тоді вже ми самі дізналися, що це був "Кинджал". Всі раділи, всі один одного вітали. Росія говорила, що Кинджал неможливо збити, поте, виявилося, що все можна збивати і все збивається", - додав оборонець.
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