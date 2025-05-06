ГУР: російським окупантам "слід готуватися і не розслаблятися", оскільки в Чорному морі будуть панувати українці

Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України працює над вдосконаленням морських безпілотних апаратів Magura після успішної операції в Чорному морі минулої п’ятниці, 2 травня.
Відповідну заяву представник ГУР Міноборони Євген Єрін зробив в ефірі телемарафону.
За його словами, дрони Magura перестали бути окремими одиницями безпілотної техніки, перетворившись за останні роки на цілу лінійку багатофункціональної техніки.
"У них далеко не єдині варіанти та можливості використання. Далі буде, рух триває, розвиток неухильний", — сказав Єрін.
Він не уточнив, в якому конкретно напрямку буде проводитися вдосконалення морських дронів.
При цьому він підкреслив, що російським окупантам "слід готуватися і не розслаблятися", оскільки в Чорному морі будуть панувати українці.
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