Мудра: Запуск роботи спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України стартує у 2026 році

В Офісі Президента України розкрили деталі запуску роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Відповідні роботи стартують у 2026 році.

Про це розповіла заступниця керівника ОП Ірина Мудра.

Як зазначила Мудра, вже цього року може з'явитися юридична база для функціонування спецтрибуналу щодо діянь рф. У сторін вже є чітке бачення процесу створення трибуналу в Гаазі.

"Спецтрибунал може запрацювати вже наступного року. Цього року ми закінчуємо оформлення юридичної бази і починаємо формувати спецтрибунал: набирати суддів, секретаріат, впроваджувати правила і регламенти роботи, процедури", - уточнила вона, зауваживши, що головним є неминуче відновлення справедливості для тих, хто вчиняє злочин агресії проти України.

За її словами, вже є проєкт статуту, який повністю регламентує організаційно, функціонально, й юридично всі норми діяльності спецтрибуналу. Він створиться фактично за два роки, що є доволі швидким терміном, з огляду на складні і чутливі питання, щодо яких доводилось шукати компроміс.

Щодо зустрічі очільників Міністерств закордонних справ Коаліції держав для політичного схвалення створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України 9 травня, зауважила, що вся робота, яка велася до цього часу юридичними радниками 40 країн і результатом якої був напрацьований пакет документів, отримає політичну підтримку.

"Це буде висловлення політичної підтримки для подальшої передачі всіх напрацювань до Ради Європи для вже фактичної імплементації. Тобто Рада Європи буде робити необхідні кроки по створенню спецтрибуналу", - додала заступниця керівника Офісу Президента.