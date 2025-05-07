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Правоохоронцям можуть надати право вилучати посвідчення водія у військовозобов’язаних чоловіків за позовом ТЦК

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У військовозобов’язаних чоловіків, стосовно яких за позовом ТЦК суд виніс рішення про тимчасове обмеження у праві керування авто, зможуть вилучати посвідчення водія. Відповідну норму містить оновлена редакція законопроєкту Кабміну. Як передає «Главком», про це пише «Судово-юридична газета».

Так, незабаром парламент розгляне зміни до Закону «Про дорожній рух», які передбачають новий порядок припинення права на керування авто. Цей урядовий законопроєкт 8082 Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував прийняти в першому читанні з урахуванням свіжих комітетських поправок.

У доопрацьованій комітетом версії законопроєкт передбачає, що у разі позбавлення особи права на керування транспортними засобами чи тимчасового обмеження в праві керування транспортними засобами посвідчення водія в такої особи вилучається Національною поліцією або здається особою до територіального органу МВС.

Нагадаємо, що відповідно до нової норми у Кодексі адміністративного судочинства (стаття 283-2), у разі невиконання громадянином України у строки, встановлені законом про мобілізацію, вимоги ТЦК про виконання обов’язку (обов’язків) ТЦК звертається до суду із позовною заявою про застосування судом тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

До слова, у жовтні 2024 року стало відомо, що Кабінет міністрів пришвидшує процедури для початку накладення на ухилянтів обмеження у праві керування авто.

суд, ТЦК, посвідчення водія
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