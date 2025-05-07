Reuters: Дефіцит торговельного балансу США збільшився до рекордно високого рівня

Дефіцит торговельного балансу Сполучених Штатів у березні збільшився до рекордно високого рівня — $140,5 млрд доларів. Підприємства збільшили імпорт товарів напередодні введення мит президента Дональда Трампа, через які валовий внутрішній продукт у першому кварталі вперше за три роки опинився у негативній зоні.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Бюро економічного аналізу (BEA) Міністерства торгівлі США, дефіцит торговельного балансу зріс на 14,0% до рекордних 140,5 млрд доларів США з 123,2 млрд, зафіксованих в лютому.

Як зазначає агентство, економісти прогнозували зростання торгового дефіциту до 137,0 млрд доларів.

Нові тарифи США, включаючи підвищення мит на китайський імпорт до приголомшливих 145%, спровокували поспіх з боку підприємств із ввезення товарів, щоб уникнути високих витрат.

Імпорт підскочив на 4,4% до рекордного максимуму $419,0 млрд у березні. Експорт виріс на 0,2% до $278,5 млрд, що також є рекордним максимумом.

Минулого тижня уряд повідомив, що дефіцит торговельного балансу скоротився на рекордні 4,83 процентних пункти від ВВП минулого кварталу, внаслідок чого економіка скоротилася на 0,3% у річному обчисленні, що стало першим зниженням з першого кварталу 2022 року.

Експерти очікують, що потік імпорту піде на спад до травня, що може сприяти відновленню ВВП у другому кварталі. Однак вони попереджають, що підйом від імпорту, що субсидується, може бути компенсований падінням експорту, оскільки інші країни бойкотують американські товари та туризм. Спостерігається зниження кількості відвідувачів США, особливо з Канади, на знак протесту проти мит Трампа.