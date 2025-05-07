Forbes: Україна може відмовитися від заборони на експорт зброї

Українська влада може невдовзі відмовитися від заборони на експорт зброї. Відповідне рішення можуть ухвалити вже у травні 2025 року.
Про це повідомляє видання "Forbes Ukraine", посилаючись на джерела.
Як стверджує співрозмовник видання, риторика щодо продажу зброї під час війни різко змінилася зовсім недавно. Таку можливість стали допускати близько трьох тижні тому, заявив засновник одного з виробників дронів.
Передбачаються три ймовірні варіанти продажу оборонної продукції:
точкове погодження - у вигляді індивідуального розгляду за кожним контрактом;
експорт половини від обсягу замовлень України за умови, що частина отриманого доходу піде на купівлю необхідних видів зброї для української армії;
поява окремого фонду, куди будуть спрямовувати додаткове мито від експорту у 20%.
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