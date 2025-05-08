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У Мінекономіки розповіли, як працюватиме інвестиційний фонд відбудови України

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Україна вноситиме половину виплат від рент на видобування корисних копалин в інвестиційний фонд відбудови угоди про надра та рідкісноземельні метали, а Сполучені Штати внесуть стартап-кошти для запуску фонду.

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів заступник міністра економіки Тарас Качка.

За словами Тараса Качки, рішення про інвестиції з фонду ухвалюватимуть українські та американські менеджери.

«Фонд — це не якась організація, куди наймуть людей, які чимось керуватимуть. Є українське Агентство з питань розвитку державно-приватного партнерства та американська корпорація DFC. Обидві — державні утворення, між ними створюються права та обов’язки, що визначають, як формуються внески, розподіляється прибуток», — повідомив заступник міністра економіки.

Військова допомога від США теж зараховуватиметься до фонду як інвестиція.

За словами Тараса Качки, розмір внесків сторін створюватиме преференції у розподілі прибутку. Отримані гроші фонд може інвестувати як у видобуток корисних копалин, так і в інфраструктуру, відновлення, не раніше, ніж за 10 років після початку його функціонування, наголосив заступник міністра.

Україна вноситиме до інвестиційного фонду доходи від “сплячих” ліцензій на видобування корисних копалин — “сплячі” ліцензії вже видані, але не активовані на видобування.

«Якщо протягом 10 років не використовується та чи інша ліцензія, яка може працювати в промислових цілях, ми зацікавлені в тому, щоб її видали наново і вона приносила прибуток як Україні, так і фонду», — наголосив Тарас Качка.

Суперечки між сторонами угоди вирішуватимуть консультаціями – судове врегулювання не є прийнятним для міжурядових угод, наголосив Тарас Качка.

«Ми говоримо про гарантії, які діють допоки є згода між сторонами. І змусити, наприклад, надавати податкові преференції через арбітраж, якщо ми щось порушуємо, не ефективно. Натомість на корпоративному рівні діятимуть конкретні процедури арбітражного розгляду, щоб не залежати від національних судів ні США, ні України», — пояснив заступник міністра економіки.

Мінекономіки, Качка
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