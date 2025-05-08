Фіцо: Повна відмова від російських енергоносіїв зашкодить конкурентоспроможності ЄС

Повне припинення зашкодить конкурентоспроможності як ЄС, так і Словаччини, заявив глава уряду країни Роберт Фіцо.
Пише УНН із посиланням на PAP.
Дорожня карта ЄС щодо припинення імпорту російського викопного палива, включаючи газ, є неприйнятною для Словаччини в її нинішньому вигляді.
"Ми визнаємо стратегічну мету зменшення енергетичної залежності Європейського Союзу від третіх країн. Однак я не згоден з економічним самогубством" - сказав Фіцо.
Словацький політик наголосив, що його країна "буде серед країн-членів Європейського Союзу, які найбільше постраждають", якщо у Європейській комісії затвердять, у відносно короткий термін, - припинення імпорту усіх енергоносіїв з російської федерації.
Фіцо заявив, що він зобов'язав словацьких учасників усіх переговорів і торгів відкинути ідею повної заборони на імпорт енергоресурсів з росії.
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