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Bloomberg: Вартість експорту російської сирої нафти знизилася до найнижчого рівня за останні два роки

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Падіння цін на нафту призвело до того, що вартість експорту російської сирої нафти знизилася до найнижчого рівня за останні два роки. Про це пише Bloomberg в середу, 7 травня.

Загальна вартість поставок за чотири тижні - до 4 травня - становила близько 4,96 млрд доларів; це на 220 млн доларів, або 4%, менше, ніж за такий же період до 27 квітня.

Зазначаэться, що це падіння, яке призвело до найнижчої вартості експорту з квітня 2023 року, є наслідком зниження ринкових середніх тижневих цін на нафту - нижче 50 доларів за барель.

На тлі падіння світових цін потоки нафти з усіх російських портів за чотири тижні до 4 травня майже не змінилися і становили 3,29 млн барелів на добу.

Загалом 30 танкерів завантажили 22,38 млн барелів російської нафти за тиждень до 4 травня. Цей обсяг знизився порівняно з попереднім тижнем - з 23,72 млн барелів на 32 танкерах.

Експортні ціни на російську нафту марки Urals з Балтики впали приблизно на 4,50 долларів за барель до середнього рівня трохи більше 49 доларів за барель, тоді як ціни на вантажі, які завантажуються в Чорному морі, знизилися приблизно на 4,30 долларів за барель - нижче 50 долларів. Ціна на ключовий тихоокеанський сорт ESPO впала приблизно до 55,30 долларів за барель.

Bloomberg, нафта
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