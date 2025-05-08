Bloomberg: Вартість експорту російської сирої нафти знизилася до найнижчого рівня за останні два роки

Падіння цін на нафту призвело до того, що вартість експорту російської сирої нафти знизилася до найнижчого рівня за останні два роки. Про це пише Bloomberg в середу, 7 травня.

Загальна вартість поставок за чотири тижні - до 4 травня - становила близько 4,96 млрд доларів; це на 220 млн доларів, або 4%, менше, ніж за такий же період до 27 квітня.

Зазначаэться, що це падіння, яке призвело до найнижчої вартості експорту з квітня 2023 року, є наслідком зниження ринкових середніх тижневих цін на нафту - нижче 50 доларів за барель.

На тлі падіння світових цін потоки нафти з усіх російських портів за чотири тижні до 4 травня майже не змінилися і становили 3,29 млн барелів на добу.

Загалом 30 танкерів завантажили 22,38 млн барелів російської нафти за тиждень до 4 травня. Цей обсяг знизився порівняно з попереднім тижнем - з 23,72 млн барелів на 32 танкерах.

Експортні ціни на російську нафту марки Urals з Балтики впали приблизно на 4,50 долларів за барель до середнього рівня трохи більше 49 доларів за барель, тоді як ціни на вантажі, які завантажуються в Чорному морі, знизилися приблизно на 4,30 долларів за барель - нижче 50 долларів. Ціна на ключовий тихоокеанський сорт ESPO впала приблизно до 55,30 долларів за барель.