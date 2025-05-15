Експерт: Нові пошуково-розвідувальні роботи родовищ майже не ведуться

В Україні розвідано 20 тисяч родовищ, але розробляються лише приблизно 3,5 тисячі. Очікується, що підписання угоди зі США про інвестиційний фонд сприятиме залученню необхідних коштів у геологорозвідку та видобуток корисних копалин.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на "Укрінформ".

Як розповів президент ГО “Спілка геологів України” кандидат геолого-мінералогічних наук Павло Загороднюк, значна частина родовищ була виявлена ще в радянський період. Після приватизації їх розробкою займаються в основному приватні підприємства. Проте, нові пошуково-розвідувальні роботи майже не ведуться. Однією з ключових проблем є велика кількість "сплячих" ліцензій, коли на вже відомих та перспективних ділянках відсутня будь-яка діяльність.

"Галузь складна, бо кожен розробник корисних копалин стикається із серйозними викликами — технологічними, соціальними тощо. Проєкти із розвідки, розробки, облаштування родовищ дуже тривалі, фінансово місткі, і, на жаль, не такі вже й прибуткові", — сказав Загороднюк на з’їзді геологів України.

За його словами, єдине підприємство, яке зараз серйозно займається геологорозвідкою, - АТ “Укргазвидобування” НАК “Нафтогаз України”.

"Тому дуже важливо, що підписано "ресурсну" угоду зі Сполученими Штатами. Адже з’явилася бодай якась надія, що в геологорозвідку й надрокористування прийдуть реальні інвестиції", — додав він.

На думку Загороднюка, прихід інвесторів зі США та використання новітніх світових технологій стане каталізатором розвитку галузі та позитивно вплине на зайнятість українських спеціалістів, багато з яких через міграцію наразі перебувають за кордоном.