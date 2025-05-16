Міноборони: У "Резерві" запрацювали два нових типи відстрочок

У мобільному додатку "Резерв+" запрацювали два нових типи відстрочок - для людей із тимчасовою непридатністю, а також для сімей військових, у яких дитина до 18 років. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН.
За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, Міноборони продовжує розширювати кількість відстрочок у "Резерв+", які можна оформити згідно законодавства України.
Для того, щоб подати відстрочку, треба виконати наступні кроки:
Також в "Резерв+" оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Для цього треба оновити застосунок до останньої версії.
Крім того, в "Резерв+" планують додати два сервіси:
Якщо раніше у застосунку відображалося лише повідомлення про сам факт порушення, то тепер користувач знатиме, що саме він порушив. Наприклад, не оновив дані або не зʼявився за повісткою.
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