Мудра: У Реєстрі збитків стала доступною категорія для нежитлової нерухомості, яка постраждала від війни

У Реєстрі збитків стала доступною категорія для нежитлової нерухомості, яка постраждала від війни. Це стосується офісів, складів, магазинів, виробничих приміщень.
Про це повідомила заступник голови ОПУ Ірина Мудра у Facebook у четвер, 15 травня.
«Україна відкрила можливість подати заяви за категорією А3.2 — щодо нежитлової нерухомості, знищеної або пошкодженої внаслідок збройної агресії росії. Це стосується офісів, складів, магазинів, виробничих приміщень тощо», – написала вона.
Подати заявку можуть фізичні особи, які володіли нежитловою нерухомістю, пошкодженою або знищеною після 24 лютого 2022 року. Можна відшкодувати повну вартість знищеної нерухомості або витрати на ремонт чи відновлення. Подати заяву можна через застосунок або портал Дія.
Всього вже відкрито 10 категорій заяв:
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