Байрактар: Туреччина представила модернізований дрон, який отримав штучний інтелект

Туреччина представила модернізований Bayraktar TB2, який отримав штучний інтелект. Новий безпілотник здатен розпізнавати цілі, ухвалювати рішення в режимі реального часу та працювати автономно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал провідного турецького виробника дронів та технічного директора і співвласника компанії Baykar Сельчук Байрактара.

В офіційному релізі повідомляється, що оновлений дрон вже пройшов перші експлуатаційні тести та встановив кілька рекордів.

Головними новаціями є встановлення турбогвинтового двигуна та інтеграція передових систем штучного інтелекту, що сприяло значному покращенню льотних характеристик, збільшенню автономності та розширенню можливостей ведення бойових дій.

Водночас аналітики ринку безпілотних літальних систем підкреслили той факт, що турки випробовують новітню версію Bayraktar на фоні того, що жодної попередньої інформації у відкритих джерелах про таку серйозну модернізацію цього знаменитого БПЛА не було, а усі доопрацювання трималися в секреті.

Як повідомив технічний директор і співвласник компанії Bayka, нова версія Bayraktar2 серед іншого, пропонує чудові автономні можливості завдяки трьом новим комп’ютерам з просунутим штучним інтелектом.

Завдяки оновленню, дрон отримав здатність виконувати візуальну навігацію на місцевості в найскладніших умовах електронного впливу. А завдяки сучасним системам штучного інтелекту він розпізнає місцевість і може сам визначати напрямок польоту.

Ба більше, дрон здатний самостійно аналізувати цілі, проводити операції з їх виявлення та ідентифікації.

Модернізований дрон може виконувати автономні зльоти та посадки, візуально розпізнаючи злітно-посадкові смуги, визначати найбільш підхожі маршрути польоту, проводячи динамічне планування маршруту.

Тим часом завдяки новому потужному двигуну, високій швидкості, видатній висоті польоту та інтелектуальним можливостям автономного польоту цей дрон стає одним із найкращих у своєму класі у всьому світі.

Нова версія дрона також здатна підійматися на висоту понад 9000 метрів менш ніж за 30 хвилин. Під час останніх випробувань Bayraktar TB2T-AI встановив власний рекорд, досягнувши висоти 9250 метрів.

Попри збільшену злітну масу та корисне навантаження, Bayraktar TB2T-AI також отримав і збільшену дальність польоту: раніше максимальний час безперервного перебування в небі становив 27 годин.

Автономні функції та розумна навігація є тепер "фішками" цього БПЛА.

У разі виникнення нештатних ситуацій інтелектуальна система дрона здатна автоматично повертати апарат на базу, що значно підвищує оперативну безпеку та живучість БПЛА.

В екстрених ситуаціях безпілотник може автоматично безпечно повернутися на базу завдяки системам із підтримкою штучного інтелекту. Ця особливість Bayraktar TB2T-AI підвищує витривалість та оперативну безпеку на полі бою до максимально можливого рівня.

Система штучного інтелекту дозволяє апарату:

впізнавати рельєф місцевості та орієнтуватися на основі візуальної навігації;

визначати та класифікувати цілі в режимі реального часу;

автоматично виконувати зліт та посадку, розпізнаючи злітно-посадкові смуги;

планувати маршрут у динамічному режимі, вибираючи оптимальні траєкторії польоту;

уникати впливу систем РЕБ.

Аналітики ринку також зазначили, що головною зовнішньою відмінністю оновленого літального апарата є його закінцівки крил: на старій версії їх немає.

Серед втілених у Bayraktar TB-2T-AI конструктивних новаціях також можна зазначити такі:

встановлено новий потужніший двигун власної розробки, раніше стояв "Ротакс" потужністю 100 кінських сил;

корисне навантаження збільшилося зі 100 кілограмів приблизно на 50-100%;

збільшилася максимальна швидкість з 220 до 300 кілометрів та висота польоту з 8000 до 9 500 метрів;

додані три нові комп’ютери;

як і раніше, доступна система супутникового зв’язку, що підвищує радіус керування безпілотників зі 150 до більш ніж 1000 кілометрів;

на вибір замовника доступні відразу три типи оптико-електронних систем: турецька, канадська та німецька з виробництвом у Південній Африці;

впроваджена система автоматичного зльоту та посадки.

Варто зауважити й про перелік озброєння цих безпілотників. Bayraktar TB-2T-AI будуть здатні нести найдешевші та найпростіші бомби MAM-C з лазерним наведенням, дальністю 8 кілометрів, вагою 6,5 кг та вартістю близько 5 тисяч доларів.

Основним озброєнням для цих дронів визначена бомба MAM-L вагою 22 кг і дальністю 15 км: безпілотник може взяти одразу чотири такі набої. Вони доступні у двох версіях: одна з лазерним наведенням, інша, більш просунута, з телевізійним інфрачервоним націлюванням. Ціна - 10 тисяч доларів за одиницю.

Найновішим видом озброєння є мініатюрні крилаті ракети "Кеманкеш", за допомогою яких можна ліквідувати загрозу у вигляді будь-яких систем ППО малої, середньої та навіть великої дальності. Вага 35 кг, дальність польоту 200 км, головка самонаведення - телевізійна.

Оператор може керувати ракетою на дальності до 50 км, і цей показник хочуть збільшити до 100. Нова версія дрона може взяти відразу чотири таких боєприпаси, а стара - два.